الجمعة 07 مارس 2025
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في ذكرى تأسيسه، الجامع الأزهر كامل العدد بأول جمعة من شهر رمضان (صور)

صلاة الجمعة الأولى
صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الجامع الأزهر

أدى آلاف من المصلين شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، في أول جمعة من شهر رمضان المبارك، وسط أجواء روحانية خاصة.

احتفالية تأسيس الجامع الأزهر

ويقيم الأزهر الشريف، اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان لعام 1446ه‍، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1085 عامًا هجريًّا على أول صلاة أقيمت في الجامع الأزهر الشريف في السابع من رمضان عام 361 هـ، الموافق 21 يونيو عام 972 م، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد الضوينى، ولفيف من كبار علماء الأزهر وقياداته.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تنطلق بعد صلاة الجمعة مباشرة، وتستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقفه من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، إضافة إلى عدد من الكلمات الرسمية التي يلقيها كبار علماء الأزهر وقياداته بهذه المناسبة، وفيلم عن تاريخ الجامع الأزهر، وفي ختام اليوم ينظم الجامع إفطارًا جماعيًّا للصائمين.

ذكرى تأسيس الجامع الأزهر

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

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