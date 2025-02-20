الخميس 20 فبراير 2025
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فتنة العفادرة بأسيوط

كواحد من أبناء أسيوط تابعت فتنة العفادرة بمركز البداري، ورغم غياب الكثير من التفاصيل في هذه الفتنة إلا أن ما يعنيني هنا في المقام الأول هو تلك الفتنة النائمة بين بعض فئات وطبقات المجتمع التي ربما يكون لها أسبابها التي لابد من دراستها، والحيلولة دون تفاقمها.. 

 

البداية كانت مع لايفات البث المباشر التي تعلن مظلومية محمد محسوب بلطجي العفادرة وتاجر المخدرات المحكوم  عليه ب١١٩سنة سجنا والمعروف إعلاميا بخط الصعيد، وللأسف كانت لتشييع جنازته التي توحي أيضا بمظلوميته، رغم بيان وزارة الداخلية الذين يدين الرجل وما قام به هو نفسه من ترويع وتهديد للآمنين عبر لايفات البث المباشر وتخندقه في المكان الذي تحصن به وتم قتله فيه.


وما بين هذا وذاك تظل هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا الأمر، أولها ربما يكون هو سبب هذا التعاطف مع هذا المجرم الذي تدينه أوراق وتحقيقات النيابة، فلماذا صار المجتمع يتعاطف مع المجرمين وعتاة الإجرام؟ هل يرجع هذا للأعمال الفنية التى تتناول سيرة البلجية وإبراز الجوانب الإنسانية في حياتهم كأبطال؟!  

ولماذا لا يتم القبض والتحقيق مع أصحاب مقاطع البث المباشر التي تقوم ببث مثل هذه الأعمال وكأنه تكريم للقتلة والمجرمين؟ لماذا لا يكون هناك قانون يجرم مثل هذه الأمور التي تجعل من هؤلاء أبطال في عيون بعض فئات المجتمع، التي ربما تتخذ الذرائع مدخلا لبث الشائعات والأكاذيب على الدولة ورموزها؟! ولماذا لا يقوم أساتذة الإجتماع وعلم النفس والمراكز البحثية بدراسة هذه الظاهرة والخروج بتوصيات تساعد في علاج الأمر؟!

 

إعلام ما بعد صفوت الشريف

التربية الدينية وجمع المصحف


أعرف وأعي تماما من خلال عملي كصحفي أن لايفات البث المباشر تعد تكريما لشخصيات ربما كانوا مشاهير بما قدموه من خدمات للمجتمع، أما أن يتم تكريم المجرمين والقتلة بمثل هذا البث فإننا لا نرضى بمثل هذه الأمور بل ونطالب بمنعها حتى لا نجد أنفسنا أمام أبطال من ورق تصنعهم الميديا وصفحات السوشيال ميديا، وأخيرا أقول إن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها.

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