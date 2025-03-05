النيابة تصرح بدفن جثة سيدة أنهت حياتها بالحبة السامة في المعادي

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن جثة سيدة أنهت حياتها بعد تناولها مادة سامة داخل حمام الشقة الخاصة بها لمعاناتها من حالة نفسية سيئة بمنطقة المعادي، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت إخطارا من شرطة النجدة مفاده العثور على جثة سيدة داخل حمام شقة فى عقار سكني بمنطقة المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن السيدة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وتناولت مادة سامة، وتم نقل السيدة فى حالة حرجة إلى المستشفى ووضعها فى العناية المركزة وتوفيت، ويقوم رجال المباحث بمناقشة أسرتها وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتحذر “فيتو” من الانتحار لأن الحياة هبة من الله تعالى، كما أن الأديان السماوية تحرم الانتحار، ويقول الله تعالى إن “مع العسر يسرا”، فلكل مشكلة حل، وعندما تضيق الدنيا من حولنا يجب أن نستعين بأقاربنا وأصدقائنا أو نتواصل مع المستشفيات النفسية.

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