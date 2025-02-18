الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح اليوم عددًا من المشروعات بمركز ومدينة السنبلاوين

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء افتتاح عدد من المشروعات بمركز ومدينة السنبلاوين.

افتتاح عدد من المشروعات بمركز ومدينة السنبلاوين.

 

وتتم الافتتاحات والجولات بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية والدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي

اعمال التطوير والافتتاحات بالسنبلاوين

ومن المقرر أن يكون في استقبال محافظ الدقهلية حاتم قابيل رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين لبدء مراسم  افتتاح عدد من المشروعات بمركز ومدينة السنبلاوين تشمل:

- افتتاح أعمال تطوير مستشفى شبراهور.
- وضع حجر أساس مجلس مدينة السنبلاوين الجديد.
- تفقد أعمال تطوير مدرسة الثانوية بنات.
- افتتاح الوحدة الصحية بطماي الزهايرة.
- افتتاح الوحدة الصحية بالزهايرة.
- افتتاح مدرسة طرانيس العرب الإبتدائية.

 

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