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رياضة

يورجن كلوب يعلن موعد عودته إلى ليفربول

كلوب، فيتو
كلوب، فيتو

 كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول، عن نيته العودة إلى ملعب آنفيلد إذا تمكن الفريق من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأصبح فريق ليفربول قريب من حسم لقب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت والذي جاء خلفًا للمدرب الألماني.

ويتواجد الريدز في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق أرسنال صاحب المركز الثاني.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة “ليفربول إيكو”، أوضح كلوب أنه يخطط للتواجد في مدرجات الملعب خلال مواجهة كريستال بالاس في الجولة الختامية، لكنه لن يكون جزءًا من الفريق أو على متن حافلة الاحتفالات، بل سيكون وسط الجماهير التي اعتاد رؤيتها في المدرجات.

وقال كلوب: “نعم، الفكرة هي أن أكون هناك في آخر مباراة، لكنني لن أكون مع الفريق، سأكون مع الجماهير التي أعرفها، لكن علينا الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور”.

وأكد مدرب الريدز السابق أنه لم يرغب في العودة مبكرًا حتى لا يؤثر على حظوظ الفريق، لكنه يريد التواجد إذا تم حسم البريميرليج رسميًا، قائلًا: “إذا كنت في المدرجات لأول مرة وخسر الفريق، سيكون الأمر مزعجًا، لذا أفضّل أن أكون هناك عندما يصبح التتويج مؤكدًا”.

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كلوب محمد صلاح ليفربول

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