ليفربول يتحرك لخطف جوهرة برشلونة (تقرير)

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يتحرك بسرعة من أجل تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، في ظل تزايد اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد قدم النادي الكتالوني عرضًا رسميًا جديدًا لدي يونج، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف 2026، وذلك بهدف تأمين استمراره لفترة أطول وإبعاده عن أعين كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل دي يونج سيكون له تأثير كبير على تحركات برشلونة في سوق الانتقالات، حيث إن توقيعه على عقد جديد سيضمن استقرار خط وسط الفريق لسنوات مقبلة، لكنه في الوقت نفسه سيضع النادي أمام تحدٍ مالي بسبب الراتب المرتفع للاعب.

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