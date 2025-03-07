الجمعة 07 مارس 2025
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نيوجيرسي

البابا تواضروس يتلقى
البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية نيوجيرسي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا جابرييل الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا جابرييل ناقش مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الموضوعات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

الأنبا نوفير يرسم 135 شماسا للخدمة في كنائس الخصوص

صلى نيافة الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمشاركة كهنة الكنيسة وبعض من كهنة الإيبارشية.

الشماس مطالب بنقاوة القلب

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافة الانبا نوفير ١٣٥ شماسًا في رتبة إبصالتس(مرتل) من أبناء الكنيسة، مشددًا على أن الشماسية ليست مجرد رتبة كنسية، بل هي خدمة روحية ومسؤولية تتطلب نقاوة القلب، والثبات في الإيمان، والإلمام بالطقوس الكنسية. 

كما أكد نيافة الأنبا نوفير على أن الشماس يجب أن يكون مثالًا حيًا للتقوى، حافظًا لوصايا المسيح ومدافعًا عن إيمانه بعلم ووعي.

وأشار نيافة الأنبا نوفير إلى القديس أثناسيوس الرسولي، الذي بدأ شماسًا مدافعًا عن الإيمان، حتى صار بطريركًا ومنارة للتعليم، مؤكدًا أن الشماس الحقيقي هو الذي يخدم بإخلاص ويتشبه بالقديسين في غيرتهم الروحية ومحبتهم للكنيسة.

كما دشن نيافة الأنبا نوفير أواني المذبح المقدسة والأيقونات، وسط أجواء مملوءة بالبركة، واختُتم اليوم بالتقاط الصور التذكارية مع الشمامسة الجدد، وسط فرحة كبيرة من أسرهم وشعب الكنيسة.

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