رئيس بايرن ميونخ يراهن على تجديد عقد كيميتش

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، أنه متفائل بتجديد عقد لاعب الفريق البافاري، جوشوا كيميتش، خلال الفترة المقبلة.

وقال هاينر في تصريحاته لإذاعة BR24 "أنا متفائل بحذر بشأن تجديد عقد كيميتش".

وأضاف "في النهاية، القرار يعود إلى اللاعب، لكنني أعتقد أنه يعرف قيمة ما لديه في صفوف بايرن ميونخ".



وشدد رئيس العملاق البافاري "نحن نظهر طموحنا ومشروعنا بوضوح كبير".

وينتهي عقد جوشوا كيميتش، البالغ من العمر 30 عاما، مع ناديه بايرن ميونخ في صيف 2025، وسط اهتمام متزايد من ريال مدريد وبرشلونة لضمه.

ونجح بايرن ميونخ في التجديد للعديد من نجوم الفريق مؤخرا، مثل حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، والظهير الأيسر ألفونسو ديفيز، ومتوسط الميدان جمال موسيالا.

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