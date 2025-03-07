محمود شكوكو أول مسحراتى فى التليفزيون، حلقات كوميدية تتخللها الأغاني الشعبية والمقاطع التراثية

نشرت مجلة "الإذاعة " صورة للمنولوجست محمود شكوكو في مثل هذا اليوم من رمضان عام 1961، ولأول مرة وهو يمسك في يده طبلة ينقر عليها بجلدة فى يده يدعو الناس للاستيقاظ من أجل تناول السحور وأداء صلاة الفجر، الحلقات التي قدمها كانت بصورة كوميدية تتخللها الأغاني الشعبية والمقاطع التراثية التي تشتمل على بعض النصائح للصائمين، تذاع كل ليلة بعد منتصف الليل.

اختار الإذاعى القدير محمد فتحى الفنان محمود شكوكو للمشاركة في حفل مذاع على الهواء بمناسبة عيد شم النسيم لتقديم مونولوجاته الضاحكة فكانت بداية انتشار اعماله بالاذاعة، ومن هنا اختير فيما بعد لأداء شخصية “ المسحراتى ”التى قدمها

بالجلباب والطرطور مع طبلته الشهيرة فى برنامج المسحراتى من كلمات إبراهيم حسنى وسيد أحمد فكان أول من قام بالتسحير في التليفزيون.

أول افتتاح التليفزيون

ففى شهر رمضان بعد الافتتاح الرسمي للتليفزيون المصرى وتحديدًا فى عام 1961 أطل الفنان محمود شكوكو على جمهور المصريين مرتديًا جلبابه الشهير وطاقيته المميزة ممسكا في يده طبلة المسحراتى التقليدية ليرسم ملامح أول مسحراتي تليفزيوني، ومن هنا كان الفنان محمود شكوكو هو أول من قدم دور المسحراتي في التليفزيون المصري الذي تم افتتاحه عام 1960، وكان أول رمضان يشاهده الجمهور على التليفزيون عام 1961 كرائد لهذا اللون التليفزيونى الذى تبعه فيه العديد من الفنانين ومنهم سيد مكاوى وعمار الشريعى وعلى الحجار وصلاح عبدالله وغيرهم.

طبلة وجلباب وطرطور

كلمات المسحراتى التى كتبها إبراهيم حسنى وأحمد سيد وقدمها محمود شكوكو تم تصويرها في بلاتوه صغير، من خلال إمكانيات بسيطة تجسد حارة مصرية صغيرة يوجد بها مقهى متواضع وبائع فول، ثم يظهر شكوكو بطرطوره الشهير وجلبابه يحمل طبلة ويسير بجواره طفل صغير يحمل فانوسًا مضيئًا بالشمعة تقول كلماته فى الليلة الاولى من رمضان وفى جزء من أول مونولوج للمسحراتي يقول: اصحى يا نايم، اصحى يا صايم..وقول يادايم.. اصحى ده قومك من عز نومك..ينفع ليومك، اصحى يا نايم، ياسى محمد وحد الله..يا حاج أحمد وحد الله، ظهر الهلال بين السما.. وشوفناه.. هلال الحداشر شهر بنستناه، أنوي الصيام.. بكرة بداية الصوم..يا مسلمين يا موحدين بالله.

الفنان محمود شكوكو



وفى اليوم التالى يقول مسحراتى شكوكو:

أصحى يانايم.. وقول يادايم

اصحى دا قومك من عز نومك.. ينفع ليومك اصحى يانايم

الخير كثير.. إدي الفقير.. علشان يبارك فيك ربنا

حرام كمان يبات جعان.. وهو من بدري صايم زينا

آدي الفراخ متكتفة.. مش لاقية حتى في معدتك

والبطن آدي متستفة.. من كل صنف في دنيتك

والخير مادام عندك كتير.. اشكر إلهك واحمده

اعطف على عبده الفقير

ياسي حمادة وحد الله.. ياسي سلطان وحد الله

حقه حاياخده ولا يضيعشي مادام متشال

حقه حاياخده تمام.. والحسنة بعشر أمثال

اوعى يغرك أبدا بريق المال.. سبحانه في لحظة يغير الأحوال

ياعباد الله قوموا وحدوا الله.. آدي وقت الاستغفار والطلب من الله



في هذا النداء، كما قالت مجلة الاذاعة، تحولت رسالة المسحراتي على يد محمود شكوكو من أداة تنبيه للسحور إلى أداة نقد اجتماعي تطلب من المجتمع الالتفات إلى الفقير وعقوبة حجب الصدقة عن الفقير وعاقبة غرور المال والنهي عن الإسراف.

شكوكو مع الاراجوز

أيضا كانت هناك مشاركات أخرى للفنان محمود شكوكو فى الاحتفال بالشهر الكريم، ففى شهر رمضان منتصف السبعينات شارك محمود شكوكو فى تقديم فوازير رمضان بتقديم فوازير بعنوان "الأدباتي" لإذاعة الشعب وهي أشبه بشخصية "المسحراتي"، وتذاع عند منتصف الليل وتعاد قبل الفجر وكانت جائزة حل الفوازير 50 جنيها وتدور حول صفات الشجاعة، القوة، الشطارة، الكرم، الادب وغيرها.

حبك شمعة وقلبى فانوس

شكوكو أيضًا قدم أغنية شهيرة تحمل عنوان "حبك شمعة وقلبي فانوس" كلمات فتحي قورة، ألحان محمود الشريف، يقول مطلعها "حبك شمعة وقلبي فانوس وبتلعب بيه.. وحوي يا وحوي ياما هواك غرمني فلوس إرحم قلبي.. وحوي يا وحوي إياحة، من يوم حبك وأنا مسكين كل ما أبعت شوق وحنين بترجعهملي وتقوللي غيرهملي بقمر الدين.. وكل يوم على دي الحالة".

مسحراتى شكوكو

وهناك أيضا اسكتش غنائى فى صورة الأراجوز قدمه شكوكو بمناسبة رمضان بعنوان " أهلا رمضان " يقول فيه: رمضان أهو هل هلاله..بنور جماله ودلاله / يا مرحب بيك يارمضان..ياطول غيابك يارمضان.

بختك فى رمضان

كما قدم شكوكو فى رمضان برنامج عن البخت بعنوان " بختك فى رمضان " تأليف محمود الكمشوش وإخراج أبو سليم البحطيطى، وغناء شكوكو يختار يوم ويقول للمولود فيه على بخته ويقول فى مقدته: بختك بختك أنت اسمع بختك / وماليش دعوة أنت وبختك / يطلع هايل انت وبختك / يطلع مايل انت وبختك / وأنا ليه مسئول عن بختك / هوه أنا كنت أبوك ولا أختك.

وفى نهاية البرنامج يقول شكوكو: قلت البخت لصاحب البخت / واللى الليلة مكنلوش بخت / بكرة حاجيلو أنا والتخت..

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