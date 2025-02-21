محمود شكوكو، رحلة شارلي شابلن العرب من النجارة لأشهر مونولوجست

الفنان المونولوجست محمود شكوكو ، “شارلى شابلن العرب” ابن البلد المحبوب ــ رحل فى مثل هذا اليوم 21 فبراير عام 1985 له مواقف وطنية تحسب له استغل شهرته وقت العدوان الثاثى على مصر عام 1956 ونزل الى التجمعات الشعبية يحمل صندوقا، ركب الترام والأتوبيسات، وطاف الازقة والحوارى والاحياء الراقية يرافقه اثنان من عساكر الشرطة العسكرية يجمع التبرعات لدعم الجيش المصرى والمقاومة الشعبية فى معركته ضد الاحتلال البريطانى الصهيونى الفرنسى.



التف حول شكوكو الناس وتبرع كل منه من ماله حسب مقدرته عن طيب خاطر وهم يقدرون الموقف الوطنى الذى يقوم به، وكما نشرت مجلة الفن عام 1956 ان شكوكو لايرى فيما يقوم به من دور وطنى هام انما يرى ان مايقوم به له دلالة رمزية هامة لشحن الشعب البسيط بالانتماء الوطنى الى جانب تحريك الهمم لحمل السلاح لمحاربة العدو الغازى الغاشم ان يجاهد فى مجال آخر وهو دفع المال والعرق فى هذه المعركة المصيرية.

محمود شكوكو



يقول محمود شكوكو: لست وحدى من يقوم بهذا الدور الوطنى بل هناك فنانون وفنانات يقومون اكثر منى بهذا الدور ومنهم السيدات فاتن حمامة وتحية كاريوكا وشادية وآخرون يجرى فى عروقهم حب مصر التى اعطتنا الكثير وحان الوقت لرد الجميل ولن نوفيها حقها علينا.

محمود شكوكو



محمود شكوكو مونولوجست شهير من الزمن الجميل صاحب دم خفيف، يرقص ويغني ويلحن ويرتجل المونولوج، قدم دور الأراجوز فى السينما حتى لقب بالأراجوز، يمتلك قدرة كبيرة على تقليد المشاهير ، كما عرف بشارلى شابلن العرب، اتخذ لنفسه شخصية متفردة ومظهرا مختلفا فهو يرتدى الجلباب والطرطور وفى يده العصى وهو يغنى " ورد عليه فل عليه ".

محمود شكوكو ابن حوارى حى الجمالية، من مواليد عام 1912، بدأ حياته نجارا فى محل والده، وفى الليل يغنى فى الافراح والملاهى حيث تعرف على فرقتي "الزعبلاوي"، و"سيد قشطة"، وعمل أيضا مع فرقة "فاطمة الكسارة"، وتقاضى أول أجر له من عالم الفن قرشي صاغ يوميا.

البداية بتقليد الفنانين



بدأ شكوكو بتقليد الفنانين والفنانات ويغنى اغانى محمد عبد المطلب ومحمد عبد الوهاب، ولم يجد قبولا من الجمهور، ففطن الى انه ليس مطربا ولا يملك مقومات المطرب الوسامة والصوت الجميل، فكر انه من الافضل الاتجاه الى غناء المونولوجات الفكاهية لجذذب مريدين له ، ليشق طريق النجاح فى الملاهى والكازينوهات وصالات عماد الدين مرتديا الجلباب والطاقية والعصا فى يده يغنى ويمثل.



في عام 1946 كون محمود شكوكو فرقة استعراضية باسمه تضم عبد العزيز محمود وتحية كاريوكا وسميحة توفيق وقدمت عروضها على مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة وكان يقوم بتصنيع العرائس الخشبية بنفسه وكان يمسكها فى يده اثناء الغناء وقدم بعض مسرحيات العرائس مثل "السندباد البلدي" و"الكونت دى مونت شكوكو" وكلاهما من تلحين محمود الشريف وسيد مكاوى ومن إخراج صلاح السقا كانت البداية الحقيقية لإنشاء مسرح القاهرة للعرائس.

شكوكو فى أحد أدواره السينمائية



اتجه محمود شكوكو الى السينما حيث استعام به المخرجون فى أفلامهم، وأول أدواره فى فيلم "بحبح في بغداد" إخراج حسين فوزى عام 1942، ثم كان فيلم حسن وحسن من إخراج نيازى مصطفى، بعده أصبح القاسم المشترك في الأفلام الأبيض والأسود وصلت إلى أكثر من 200 فيلم، منها: شارع محمد على، تاكسى حنطور، البنى آدم، عودة طاقية الإخفاء، الدنيا بخير، اكسبريس الحب، صاحب بالين، يوم فى العالى، أمل ضائع، أحب البلدى، عنبر، وكان فيلم " شلة الأنس " آخر أفلامه بطولة هدى سلطان وعزت العلايلى.

يادابحة القلب بقزازة



من اشهر مونولوجات محمود شكوكو:حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب زيه، ورد عليك فل عليك، فستان الحلو شوال، البادنجان أبو خل، إحنا الثلاثة، يا واد يا حدقة... إلى آخره، يادابحة القلب بقزازة لماذا الظلم ده لماذا التى لحنها له الموسيقار محمد عبد الوهاب ، الحب بهدلة.



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