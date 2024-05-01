محمود شكوكو، شارلى شابلن العرب الذي أنصفه الملك فاروق وعبد الوهاب لحن له "يا دابحة القلب بقزازة"

محمود شكوكو ، مونولوجست شهير من الزمن الجميل صاحب دم خفيف، يرقص ويغني ويلحن ويرتجل المونولوج، قدم دور الأراجوز فى السينما حتى لقب بالأراجوز، يمتلك قدرة كبيرة على تقليد المشاهير ، كما عرف بشارلى شابلن العرب، اتخذ لنفسه شخصية متفردة ومظهرا مختلفا فهو يرتدى الجلباب والطرطور وفى يده العصى وهو يغنى " ورد عليه فل عليه ".



ولد محمود شكوكو إبراهيم موسى الشهير بـ محمود شكوكو فى مثل هذا اليوم عام 1912 بحى الدرب الأحمر بالجمالية ويرجع سر تسميته شكوكو إلى أن جده كان يهوى تربية الديوك الرومي التى كانت تحدث أصواتا "شكوكو"، وعندما ولد فأطلق والده عليه محمود وأصر جده أن يضيف شكوكو كاسم مركب ليصبح محمود شكوكو.

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نجار باب وشباك فى ورشة ابيه



دفعه والده للعمل معه فى ورشة النجارة التى يديرها لصناعة الباب والشباك، ومن هنا لم يلتحق محمود شكوكو بالتعليم فكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومنذ طفولته كان عاشقا للغناء الكوميدي وتقليد الفنانين، وبالرغم من عدم انقطاعه عن ورشة النجارة، إلا أنه عمل سرا عن والده بالغناء ليلا فى الأفراح الشعبية والملاهى، وهناك تعرف على فرقتي "الزعبلاوي"، و"سيد قشطة"، وعمل أيضا مع فرقة "فاطمة الكسارة"، وتقاضى أول أجر له من عالم الفن قرشي صاغ يوميا.

محمود شكوكو بالطرطور والعصا

في عام 1946 كون محمود شكوكو فرقة استعراضية باسمه تضم عبد العزيز محمود وتحية كاريوكا وسميحة توفيق وقدمت عروضها على مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة وكان يقوم بتصنيع العرائس الخشبية بنفسه وكان يمسكها فى يده اثناء الغناء وقدم بعض مسرحيات العرائس مثل "السندباد البلدي" و"الكونت دى مونت شكوكو" وكلاهما من تلحين محمود الشريف وسيد مكاوى ومن إخراج صلاح السقا كانت البداية الحقيقية لإنشاء مسرح القاهرة للعرائس.

محمود شكوكو فى السينما



استعان المخرجون بالفنان محمود شكوكو في السينما في أفلامهم، وأول أدواره فى فيلم "بحبح في بغداد" إخراج حسين فوزى عام 1942، ثم كان فيلم حسن وحسن من إخراج نيازى مصطفى، بعده أصبح القاسم المشترك في الأفلام الأبيض والأسود وصلت إلى أكثر من 200 فيلم، منها: شارع محمد على، تاكسى حنطور، البنى آدم، عودة طاقية الإخفاء، الدنيا بخير، اكسبريس الحب، صاحب بالين، يوم فى العالى، أمل ضائع، أحب البلدى، عنبر، وكان فيلم شلة الأنس آخر أفلامه بطولة هدى سلطان وعزت العلايلى.

محمود شكوكو فى الاذاعة

اختاره كروان الإذاعة الإذاعي محمد فتحى للمشاركة في حفل مذاع على الهواء بمناسبة عيد شم النسيم فقدم محمود شكوكو مونولوجاته الضاحكة فكانت بداية انتشار أعماله بالإذاعة، فغنى (حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب زيه، ورد عليك فل عليك، فستان الحلو شوال، البادنجان أبو خل، إحنا الثلاثة، يا واد يا حدقة... إلى آخره).

محمد عبد الوهاب يلحن له مونولوجاته



ومن شدة إعجاب الموسيقار محمد عبد الوهاب بـ محمود شكوكو لحن له أغنية (يا دابحة القلب بقزازة)،حيث يحكى شكوكو أن عبدالوهاب قال له "يا محمود صوتك فيه بحة عاجبانى وعاوز ألحن لك حاجة تانية" فسارع شكوكو يعرض عليه كلمات كان يحتفظ بها أعجبت عبدالوهاب، فلحن له "يا دابحة قلبى بإزازة لماذا الظلم ده لماذا".

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كما انه اختير فيما بعد وفى أول رمضان بعد ظهور التليفزيون في مصر عام 1961 لأداء شخصية المسحراتى التى قدمها بالجلباب والطرطور مع طبلته الشهيرة حيث أدى برنامج المسحراتى من كلمات إبراهيم حسنى وسيد أحمد فكان أول من قام بالتسحير في التليفزيون.

شكوكو يرقص ويغنى فى الصالات

من أشهر إفيهات الفنان محمود شكوكو " الحب بهدلة " وقدم محمود شكوكو أغلب أغانيه بالتهكم على أغانى زكريا أحمد وعبد الوهاب وأم كلثوم ونجاة الصغيرة التي قال عن اغنيتها "أيظن": اتظن انى لعبة في يديك اتظن انى راح أبوس رجليك، وقال: حب ايه اللى انت جاى تقول عليه هوه فيه في الدنيا أحلى من الجنيه.



من نوادر شكوكو الضاحكة أنه اشترى سيارة حمراء أثناء وجوده فى لندن فى أول زيارة لها لتقديم حفلاته هناك في فترة حكم الملك فاروق، وعاد إلى مصر ومعه سيارته "رالى حمراء" ورفضت الجمارك دخول السيارة لأن اللون الأحمر فى السيارات كان حكرا على الملك فاروق فقط، فأرسل شكوكو استغاثة الى رئيس الوزراء مصطفى النحاس الذى رفعها بدوره إلى الملك فاروق الذى أجاز دخول السيارة وقال: شكوكو بس هو اللى يركب عربية حمراء.

ساهم لجمع التبرعات للمجهود الحربى



وبعد العدوان الثلاثي على مصر قام محمود شكوكو بجولات فى الشوارع وعربات الترام يجمع التبرعات فى صندوق يحمله فى يده، ويقدمها لجيش البلاد قائلا: حان الوقت ان نرد الجميل لبلادنا، لست وحدى من يقوم بهذا العمل الوطنى بل هناك فنانون وفنانات يقومون اكثر منى بهذا الدور ومنهم السيدات فاتن حمامة وتحية كاريوكا وشادية وآخرون فى عروقهم حب مصر التى أعطتنا كل شيء وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر لذلك.

نهاية محمود شكوكو

عانى الفنان محمود شكوكو في نهاية حياته من المرض، وطالب جمهوره عبر صفحات الجرائد والمجلات بالسؤال عنه وزيارته في المستشفى، وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من محبي محمود شكوكو الذي رحل عن عالمنا في عام 1985.