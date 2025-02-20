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البترول توقع مذكرة تفاهم مع "هواوي" العالمية لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية

البترول توقع مذكرة
البترول توقع مذكرة تفاهم مع "هواوي" العالمية، فيتو
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وقّعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة "هواوي" لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات في قطاع البترول.

وتوفر هذه المذكرة حلولًا متكاملة تشمل:  
1. تمكين مسؤولي السلامة من التحقق والبحث عن الحوادث المرتبطة بعدم الامتثال للوائح.  
2. رصد حالات التدخين في المناطق المحظورة بمواقع العمل.  
3. تعزيز معايير السلامة عبر أنظمة كشف الحرائق.  
4. المراقبة الفورية وإصدار التنبيهات في حال المخالفات.  
5. دعم الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية.  

وقع الاتفاق المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد شوجولى، رئيس قطاع الأعمال في هواوي، بحضور المهندسة إيمان وافي، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية.

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