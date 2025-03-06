الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم ليفربول أفضل لاعب في جولة دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول

دوري أبطال أوروبا، حصد البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، جائزة لاعب الأسبوع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخاصة بمباريات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.  

وقدم أليسون عرضًا قويًا، خلال فوز ليفربول على مضيفه باريس سان جيرمان 1-0 أمس الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء، حيث تصدى لـ9 كرات.

واحتل أليسون المركز الأول في قائمة لاعب الأسبوع، متقدما على رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد، الذي حل في المركز الثاني، بعد تسجيله هدفا خلال الفوز على أتلتيكو مدريد (2-1).


وتواجد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في المركز الثالث، بعدما أحرز ثنائية خلال فوز البافاري على باير ليفركوزن (3-0).

وجاء مارتن أوديجارد، متوسط ميدان آرسنال، في المركز الرابع، حيث سجل هدفين وصنع آخر، ليقود الجانرز لفوز كاسح على آيندهوفن (7-1).

ولعب الحارس البرازيلي أليسون بيكر دورا بطوليا في نجاة فريقه ليفربول من السقوط خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان،، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن أليسون قدم ليلة استثنائية أمام الفريق الفرنسي بعدما تمكن من التصدي لـ9 تسديدات على مرماه، وهو أعلى عدد تصديات في مسيرته بالبطولة على الإطلاق.

وأضافت: "أليسون أوقف سان جيرمان الذي سجل 40 هدفا في آخر 10 مباريات خاضها قبل مواجهة ليفربول، ليحرمهم من هز شباكه".

وأفادت أيضا بأن أليسون خرج بشباك نظيفة في 22 مباراة خاضها مع ليفربول بدوري الأبطال، أكثر من أي حارس آخر في تاريخ ناديه، محطما الرقم القياسي للإسباني بيبي رينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليسون ليفربول لاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا دوري الابطال باريس سان جيرمان رودريجو جويس هاري كين

مواد متعلقة

ليفربول الإنجليزي يهزم 4 أبطال دوريات هذا الموسم

مواعيد مباريات الإياب لدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد جولة ذهاب دور الـ16

عودة أليسون، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام جيرونا بدوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة مودرن، هل ينسحب الزمالك من كأس مصر؟

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مدرب مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو

براءة نجل الداعية محمد حسان من تهمة حيازة سلاح ناري

وطن واحد، مائدة إفطار تضم 10 آلاف صائم في شبرا الخيمة (صور)

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

منوعات

المزيد

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام وإنجازات ألفارو نيجريدو قبل اعتزاله كرة القدم نهائيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد: لا تسمح للدنيا أن تكسرك.. كيف تجاهد نفسك وسط صعوبات الحياة؟ (فيديو)

هل في المال حق للفقراء غير الزكاة؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يجب عن تساؤلات الشباب حول التمثيل والغناء والموسيقى وتجسيد الأنبياء والتيك توك

المزيد
الجريدة الرسمية