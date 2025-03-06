نجم ليفربول أفضل لاعب في جولة دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، حصد البرازيلي أليسون، حارس مرمى ليفربول، جائزة لاعب الأسبوع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخاصة بمباريات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقدم أليسون عرضًا قويًا، خلال فوز ليفربول على مضيفه باريس سان جيرمان 1-0 أمس الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء، حيث تصدى لـ9 كرات.

واحتل أليسون المركز الأول في قائمة لاعب الأسبوع، متقدما على رودريجو جويس، مهاجم ريال مدريد، الذي حل في المركز الثاني، بعد تسجيله هدفا خلال الفوز على أتلتيكو مدريد (2-1).



وتواجد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، في المركز الثالث، بعدما أحرز ثنائية خلال فوز البافاري على باير ليفركوزن (3-0).

وجاء مارتن أوديجارد، متوسط ميدان آرسنال، في المركز الرابع، حيث سجل هدفين وصنع آخر، ليقود الجانرز لفوز كاسح على آيندهوفن (7-1).

ولعب الحارس البرازيلي أليسون بيكر دورا بطوليا في نجاة فريقه ليفربول من السقوط خارج أرضه أمام باريس سان جيرمان،، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن أليسون قدم ليلة استثنائية أمام الفريق الفرنسي بعدما تمكن من التصدي لـ9 تسديدات على مرماه، وهو أعلى عدد تصديات في مسيرته بالبطولة على الإطلاق.

وأضافت: "أليسون أوقف سان جيرمان الذي سجل 40 هدفا في آخر 10 مباريات خاضها قبل مواجهة ليفربول، ليحرمهم من هز شباكه".

وأفادت أيضا بأن أليسون خرج بشباك نظيفة في 22 مباراة خاضها مع ليفربول بدوري الأبطال، أكثر من أي حارس آخر في تاريخ ناديه، محطما الرقم القياسي للإسباني بيبي رينا.

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