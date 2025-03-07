الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا ومخيم الفوار في الضفة الغربية

قوات الإحتلال، فيتو
قوات الإحتلال، فيتو

 قالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت متأخر الخميس وفجر اليوم الجمعة مدينة نابلس وعدة بلدات وقرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين وبدأت في هدم العديد من المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

 

غزة ملك الفلسطينيين

وأكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الجمعة، أن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني، وأن فصله عن باقي الأراضي الفلسطينية غير ممكن، مشددًا على أن العالم لن يشهد استقرارًا بدون سلام في الشرق الأوسط. 

وقال وانج يي في مؤتمر صحفي سنوي على هامش المؤتمر الشعبي الوطني (برلمان جمهورية الصين الشعبية) إن: "غزة ملك للشعب الفلسطيني، وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه "بدون السلام في الشرق الأوسط، لن يكون العالم مستقرًا. كانت القضية الفلسطينية دائمًا في قلب قضية الشرق الأوسط. سنواصل السعي بعزم من أجل العدالة والسلام والتنمية لشعوب الشرق الأوسط".

واستضافت القاهرة، الثلاثاء الماضي، قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.

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غزة جيش الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل جيش الإحتلال الإسرائيلي
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