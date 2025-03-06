أبو عبيدة: المقاومة التزمت بالاتفاق ونقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الخميس: "نبارك للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات وخصوصا أهلنا في فلسطين وغزة".

أبو عبيدة: نقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم

وأضاف أبو عبيدة: "نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية".

وتابع: "لن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين".

واستطرد: "نذكر أمة المليارين أن هذا الشعب العربي المسلم يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير".

وأضاف: "نقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم يد الظالمين في عقر داركم".

وأكد أبو عبيدة: "التزمنا بالاتفاق احتراما لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء، والمقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة".

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