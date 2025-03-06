الجمعة 07 مارس 2025
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أخبار مصر

بدءا من الأحد المقبل، ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية

موعد ارتفاع درجات
موعد ارتفاع درجات الحرارة، فيتو
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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية بدءا من الأحد المقبل.

تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحرى والقبلى بسبب حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار متوسطة الشدة على هذه المناطق


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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