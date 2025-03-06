الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

مبلغ مالي ضخم لـ الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يستعد النادي الأهلي في للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

ويشارك النادي الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت فيتو أن الأهلي من المقرر أن يحصل علي مقابل مالي يتخطي مبلغ التسعة مليون دولار كعائد من مشاركته في مونديال الأندية. 

جوائز الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيوزع 930 مليون يورو على الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025 المقام بالولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل.

كأس العالم للأندية 

ويشارك في مونديال الأندية 2025  32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم من بينهم النادي الأهلي بطل إفريقيا، وتقام المباريات في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

 هذا الحدث الكبير يجمع أفضل الفرق في العالم لتحديد بطل العالم للأندية، حيث سيتم توزيع المقاعد على مختلف القارات، مع حصول أوروبا على أكبر عدد من المقاعد، البالغ 12 مقعدًا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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