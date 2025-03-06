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رياضة

القادسية يخطف تعادلا قاتلا من اتحاد جدة في مواجهة نارية بالدوري السعودي(فيديو)

القادسية يخطف تعادلا
القادسية يخطف تعادلا قاتلا من اتحاد جدة، فيتو

سقط فريق  اتحاد جدة في فخ التعادل السلبي  أمام القادسية  في المباراة التي أقيمت  بينهما في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري  السعودي للمحترفين.

وأحرز هدف القادسية بيير أوباميانج في الدقيقة 90+1.

 

 

فريق اتحاد جدة أضاع العديد من الفرص المحققه أمام المرمى.

وتعادل لاتحاد جدة كانتي في الدقيقة90+6.

 

تشكيل اتحاد جدة 

تشكيل القادسية 


 


الأرقام تشير إلى أن 36 مواجهة جمعت بين الاتحاد والقادسية  في الدوري السعودي وبشكل عام ينحاز التاريخ بشكل واضح لصالح اتحاد جدة والذي استطاع تحقيق الفوز في 24 مباراة في الوقت الذي فاز فيه القادسية في 4 لقاءات بينما تعادل الفريقين في 8 مباريات.

 

حصيلة الأهداف تشير إلى تسجيل الاتحاد 59 هدفًا خلال مواجهات الفريقين في مقابل 43 هدفًا أحرزها القادسية

ويتواجد القادسية في  المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 مباريات  في مقابل 5 هزائم.

القادسية في آخر ظهور له حقق الفوز على الرياض بهدف دون مقابل في الجولة الماضية من الدوري السعودي ليتقدم صوب المركز الثالث وليقلص فارق النقاط مع الوصيف والمتصدر.

الاتحاد يتواجد في قمة ترتيب دوري روشن برصيد 58 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 4 مواجهات في مقابل خسارتين فقط.

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