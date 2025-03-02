اتحاد جدة يتعادل مع الأخدود 1-1 ويواصل تصدره للدوري السعودي (فيديو وصور)

تعادل فريق اتحاد جدة مع نظيره الأخدود بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 23 في الدوري السعودي.

جاء هدف اتحاد جدة عن طريق حسام عوار في الدقيقة 37، وتعادل الاخدود عن طريق باسوغوغ في الدقيقة 90+7.

تشكيل اتحاد جدة ضد الأخدود

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، دانيلو بيريرا، فواز الصقور

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

وفي الهجوم: عبدالرحمن العبود، كريم بنزيما، موسى ديابي

تشكيل الأخدود ضد الاتحاد

بهذه النتيجة يواصل الاتحاد تصدره ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة فيما يحتل الخلود المركز الـ17 برصيد 17 نقطة.

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