وصول عجول لأرض مشروع محطة التسمين بجنوب بورسعيد (صور)

استقبلت أرض مشروع التسمين بجنوب بورسعيد، عددا من الماشية والعجول، صباح اليوم وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد وبتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لزيادة أعداد الماشية والعجول لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة وضمن استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المعظم

وصول عدد من العجول لأرض لمحطة التسمين ببورسعيد، فيتو



وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان صحفي صادر عنها أنه تم تحديد أوزان العجول من خلال ميزانهم، وتم الفرز والاختيار فيما بينها للتأكد من صلاحيتها للتداول في الأسواق.

وصول عدد من العجول لأرض لمحطة التسمين ببورسعيد، فيتو

محطة تسمين ببورسعيد في انتظار عجول جديدة

كما أكدت محافظة بورسعيد على جانب متصل بالإضافة بأنه جاري استقبال عدد من العجول الإضافية الأخرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس إدارة المشروع اللواء محب حبشي وإشراف عام المشروع دكتورة فاتن صلاح ومدير المحطة دكتور أمير غريب، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة وخصوصا في شهر رمضان المبارك.

وصول عدد من العجول لأرض لمحطة التسمين ببورسعيد، فيتو

وصول عدد من العجول لأرض لمحطة التسمين ببورسعيد، فيتو

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