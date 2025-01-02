محافظ بورسعيد يناقش مع مجلس إدارة النادي المصري مشروعات التطوير المزمع تنفيذها

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في نائبي الرئيس، رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.



وخلال الاجتماع تم عرض تصميمات المشروع الاستثماري الضخم الذي سيتم إقامته بجوار مشروع إستاد النادي المصري الجديد والذي سيضم فندقًا يسع لنحو 500 غرفة إضافة إلى الأجنحة المميزة، بالإضافة إلى مول تجاري يضم مجموعة كبيرة من المطاعم وعددًا من الأنشطة التجارية المختلفة وكذلك مجمع سينمات يضم 4 دور سينما، بالإضافة إلى عدد 4 قاعات كبرى للاحتفالات وكذلك برج إداري يضم 144 وحدة إدارية.

كما سيقام مجمع لحمامات السباحة يشمل 3 حمامات مختلفي المساحة والاستخدام، كما يشمل المشروع أيضًا جراجًا للسيارات تحت الأرض يسع لعدد ضخم من السيارات، علمًا بأن تلك التصميمات تم تنفيذها بناء على تكليف من الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري لأحد المكاتب الاستشارية الكبرى وذلك لسرعة تنفيذ المشروع فور إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأرض وتراخيص البناء لهذا المشروع الضخم والذي سيدر دخلًا ماديًا ضخمًا يسهم من ناحية في توفير كافة المتطلبات والنفقات المتزايدة للنادي المصري، كما يسهم من ناحية أخرى في توفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد.



هذا وقد أبدى اللواء محب حبشي إعجابه التام بكافة التصميمات، مؤكدًا أن إقامة مثل هذا المشروع الضخم على أرض بورسعيد سينقل الاستثمار السياحي والفندقي في بورسعيد نقلة نوعية كبيرة كما أنه سيوفر دخلًا ماديًا ثابتًا للنادي المصري يساعده على تلبية كافة متطلباته.



فيما أعرب مجلس إدارة المصري ممثلًا في رجب عبد القادر والحسيني أبو قمر عن خالص شكر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي للسيد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على دعمه اللامحدود للقلعة الخضراء وعلى سعيه الدؤوب لتذليل كافة العقبات أمام إقامة هذا المشروع العملاق.

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