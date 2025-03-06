اشتباكات مسلحة واعتقالات، ماذا حدث خلال الساعات الماضية في سوريا؟

شهدت الساحة السورية خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السورية وعدد من المسلحين التابعين لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد في عدد من المناطق أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

ساعات من التوتر في سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، في تقرير لها مساء اليوم الخميس، أن قوات الأمن في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، تمكنت من اعتقال رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة.

اعتقال إبراهيم حويجة في اللاذقية

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بإدارة الأمن العام قوله: "بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد حافظ الأسد".

وأوضحت وكالة سانا أن إبراهيم حويجة أشرف على اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني كمال جنبلاط مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في مارس 1977.

وتزامن إعلان اعتقال اللواء إبراهيم حويجة مع اندلاع اشتباكات عنيفة في ريفي جبلة واللاذقية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من قوات الأمن ومجموعات مسلحة من فلول ميليشيات الأسد.

وبدأت التطورات الخطيرة عندما باشرت قوات الأمن العام حملة أمنية في ريف جبلة.

وأعلنت إدارة الأمن العام فى محافظة حمص السورية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنه تم فرض حظر تجوال عام من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى الثامنة من صباح غد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن 7 من قوات الأمن السورية قتلوا وجرح 11 آخرون على الأقل بهجمات نفذها مسلحون موالون للنظام السابق فى ريف اللاذقية.

اشتباكات عنيفة في اللاذقية

وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن مجموعات من فلول النظام السورى السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي.

ونقلت سانا عن مسئولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم إن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع فى قريتى بيت عانا والدالية"

وشهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية فى سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.

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