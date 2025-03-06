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بالأسماء، إصابة 12 شخصا بحادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي في الفيوم

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وانتقل إلى موقع الحادث قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقد تبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها في نهر الشارع، وإصابة كل من؛ مديحة يوسف جرجس 55 سنة، مقيمة بمحافظة المنيا، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن، وعبد الرحمن شفيق كمال 21 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف، مصاب بكدمات وسحجات، وأسامة جمعة عبد الحميد 25 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات، وغطاس يوسف حنين 49 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي خلف عزوز 18 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم. 

وأحمد سنوسي محمد 65 سنة، مقيم بمحافظة بني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنصور حسن محمد 56 سنة، مقيم ببني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات، ونادي عبد السيد رياض 63 سنة، محافظة بني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات، وبولا صفوت رمزي، محافظة بني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات، وأحمد عرفة عكاشة، 58 سنة، محافظة بني سويف، ومصاب بكدمات وسحجات.

تفاصيل انقلاب سيارة أجرة على الطريق الغربي في الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم  اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 12 شخصا، بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدان السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق وأصيب ركابها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج. 

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وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية السائق عن الواقعة، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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