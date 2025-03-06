الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

مصرع عامل دليفري في حادث تصادم بمدينة نصر

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي عامل دليفري مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل أعلى الطريق بمدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل مما أسفر عن مصرع عامل دليفري، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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