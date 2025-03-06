الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

الاتحاد السكندري يفاجئ طلعت يوسف بهذا القرار

طلعت يوسف
طلعت يوسف

الدوري المصري، قرر نادي الاتحاد السكندري تجديد الثقة في طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية لزعيم الثغر قبل خوض الفريق السكندري مباريات مجموعة الهبوط.

 

وأعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي، تجديد الثقة بالإجماع من مجلس إدارة النادي كما تقرر الموافقة على لائحة مالية لتحفيز اللاعبين في المباريات المقبلة بمجموعة تفادي الهبوط.

 

وأسدل الستار رسميا على المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024 -2025 بنظامه الاستثنائي.

وحجزت 9 فرق رسميا مقعدهم في مجموعة التتويج للمنافسة على لقب الدوري المصري، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

على الجانب الآخر تواجد 9 فرق في مجموعة الهبوط وهم زد وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي، مودرن سبورت.

 

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة
10 زد اف سي 21 نقطة
11 طلائع الجيش 21 نقطة
12 سموحة 20 نقطة
13 الاتحاد السكندري 18 نقطة
14 الجونة 17 نقطة
15 غزل المحلة 17 نقطة
16 الإسماعيلي 14 نقطة
17 إنبي 12 نقطة
18 مودرن سبورت 9 نقاط

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طلعت يوسف زعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري الدوري المصري الاتحاد السكندري

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