مدرب مانشستر يونايتد يصدم كريستيانو رونالدو

وجه المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة لمواطنه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وأكد مدرب اليونايتد في مقابلة مع شبكة TNT Sports البرازيلية: "لاعبي المفضل على مر العصور كان رونالدو، البرازيلي، أعتقد أنه كان اللاعب الأكثر إذهالًا، وكنت أشاهد برشلونة فقط من أجل مشاهدته".

وأشعل تصريح أموريم الجدل الذي بدأه كريستيانو رونالدو عندما وصف نفسه بأنه "أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم"، وهو رأي لم يلقَ إجماعًا بين نجوم اللعبة، وكان من أبرز المعارضين له كريم بنزيما.

في الوقت الذي علق فيه كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي، في مقابلة مع الشبكة نفسها، على تصريحات رونالدو قائلًا: "كل شخص حر في التعبير عن رأيه.. إذا كان كريستيانو يرى نفسه الأفضل، فهذا رأيه.. لكن بالنسبة لي، الأفضل هو الظاهرة رونالدو نازاريو، البرازيلي".

وعن أفضل لاعب برتغالي في التاريخ، قال أموريم: "أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو الأعظم، لكن أوزيبيو كان مذهلًا".

وأتم: "لم أشاهد أوزيبيو، لذلك أفضل من رأيت كان كريستيانو، لكني أعتقد أن أوزيبيو يقف بجانبه".

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