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رياضة

مانشستر يونايتد يتلقى صدمة قبل مواجهة سوسيداد في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

غاب هاري ماجوير ومانويل أوجارتي، ثنائي فريق مانشستر يونايتد عن مران الفريق اليوم الأربعاء، ليقتربا من الغياب عن مباراة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي.

غياب ثنائي مانشستر يونايتد 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفريق الذي يدربه روبن أموريم، يتطلع للعودة لطريق الانتصارات بعد خروجه من كأس إنجلترا عقب الخسارة أمام فولهام بركلات الترجيح يوم الأحد الماضي، حيث يسافر الفريق إلى إسبانيا لخوض مباراة الذهاب لدور الـ16.


وتزايدت قائمة غيابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة ريال سوسيداد يوم الخميس، حيث غاب المدافع ماجواير ولاعب الوسط أوجارتي عن التدريب عشية يوم المباراة بسبب إصابات طفيفة تعرضا لها في عطلة نهاية الأسبوع.

ويتوقع ألا يسافر الثنائي إلى إسبانيا، مما يعني انضمامهما لقائمة الغائبين التي تضم أماد ديالو وكوبي ماينو وليساندرو مارتينز.


ويستمر غياب لوك شاو وجوني إيفانز وماسون ماونت حيث يواصلون التعافي بعيدا عن المران الجماعي، ونفس الأمر بالنسبة للحارسين ألتاي بايندير وتوم هيتون.

وتدرب لاعب خط الوسط الشاب توبي كولير اليوم الأربعاء بعد شفائه من الإصابة ويتوقع أن يسافر مع الفريق، ولكن المهاجم الصاعد شيدو أوبي 17 عاما لم يتم ضمه لقائمة الفريق الأوروبية.

وسيكون باتريك دورجو، الذي انتقل لمانشستر يونايتد في يناير، متاحا خاصة وأن إيقافه لمدة ثلاث مباريات له تأثيره فقط على المباريات المحلية.

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