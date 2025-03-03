مدرب مانشستر يونايتد يفاجئ الجميع رغم النتائج السلبية

علق البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على خسارة فريقه أمام فولهام، وتوديع كأس إنجلترا من دور الـ16.

وسقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه فولهام، بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

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وقال أموريم، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "تمكنا من التسجيل في الشوط الثاني بعد الهدف الذي استقبلناه قرب نهاية الشوط الأول".



وأضاف: "من الصعب علينا أن نضغط بقوة لكننا نجحنا في ذلك وأحرزنا هدفًا، أعتقد أنه كان لدينا فرص أفضل، في النهاية، يمكن أن تذهب ركلات الجزاء في كلا الاتجاهين ولم تكن اليوم في صالحنا".

وتابع: "من المهم أن نقول إنه مع التبديلات كانت لدينا فرصة للفوز بالمباراة".

وأكمل: "أعتقد أننا أفضل في الكرة الأولى من الثانية، وأعتقد أيضًا أن الأمر يتعلق أيضًا بجودة اللاعبين، برونو وكاسيميرو وجوش زيركزي يتحسنون كثيرًا".

وعن ركلات الترجيح، قال: "أحاول إرخاء اللاعبين، وهم يعرفون أن الأمر يتعلق بالجانب الفني، لكن عليك أن تكون مسترخيًا وواثقًا".

وواصل: "الهدف هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، أعلم أننا نخسر مباريات، لكن الهدف هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى".

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