نمبر وان يكشف حقيقة تصوير برنامج مدفع رمضان قبل بداية الشهر الكريم

كشف الفنان محمد رمضان حقيقة تصويره لحلقات برنامج “ مدفع رمضان” قبل بداية الشهر الكريم، خاصة أن هناك بعض المشككين في فكرة تصوير البرنامج على الهواء.

وكتب محمد رمضان منشورا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال خلاله: “جميع اتصالات مدفع رمضان بأرقام التليفونات العشوائية أجريتها في شهر رمضان ولسه باقي أكتر من 20 اتصالا لم يحدث بعد”.

وأضاف: “بصور اليوم بيومه بس مش مباشر بالدقيقة.. علشان عمال التصوير تلحق تفطر وآخر يوم تصوير في مدفع رمضان ليلة عيد الفطر إن شاء الله”.

برنامج مدفع رمضان

وفاجأ الفنان محمد رمضان، في الحلقة الخامسة من برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “DMC”، سيدة عجوز معلنا فوزها بجائزة ثمينة معه.



منية عجوز مسيحية

وسأل محمد رمضان، السيدة العجوز، "إيه رأيك نفسك في إيه.. نطلعك عمرة؟، لترد عليه: "لا أنا مسيحية ونفسي أعمل عملية علشان أفتح عينيا وربنا يخليك ويحفظك".

محمد رمضان يلبي أمنية عجوز

وتجاوب الفنان محمد رمضان، مع العجوز وتدعى “أم ناصر” واستضافها في مكتبه، ومنحها جائزة قيمتها 100 ألف جنيه ووعدها بإجراء عملية جراحية في عينها.

ورفعت العجوز يديها إلى السماء بالدعاء لمحمد رمضان: “يخليك لينا ويحافظ عليك ودايما يارب أعمالك ناجحة علطول”.

وعلق محمد رمضان: "ست عظيمة وكانت حريصة إني مبوسش راسها لإن جوزها بيغير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.