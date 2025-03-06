الخميس 06 مارس 2025
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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: استمرار عمل مكاتب الافراج الجمركي طوال الأسبوع

اللواء عصام النجار
اللواء عصام النجار

أكد اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن منظومة الإفراج عن الشحنات طوال الأسبوع  بما فيهم أيام الإجازات سهل حركة التجارة وضاعف الفحص المستندى من دخول الشحنات، منوها إلى استمرار تسجيل الشركات الملتزمة في القوائم البيضاء لتسريع عمليات الإفراج.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهي.

دور الهيئة في تقليل زمن الإفراج الجمركي

ولفت إلى دور الهيئة في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مشيرا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.

وأشار إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.

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