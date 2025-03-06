المؤتمر: خطة إعمار غزة تؤكد أن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، عن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، ولعل خطة إعمار قطاع غزة بعدما شهده من دمار وخراب تعكس الدور الكبير للدولة المصرية حيال القضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل هي المدافع الأول عنها في الداخل والخارج، وفى كل المحافل الدولية.



خطة الإعمار التى أعدتها مصر

وأوضح، أن خطة الإعمار للقطاع التي أعدتها الدولة المصرية ترتكز على توفير مساكن عاجلة ومؤقتة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، وإنشاء ميناء للصيادين وآخر تجاري ومطار دولي، إضافة لبذل جهد مكثف حتى تصبح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خطة دولية، خاصة وأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.



الدولة المصرية تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدولة المصرية قيادة وشعبا تواصل دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا في كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.



وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى المجتمع الدولى أن يتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة الهدوء والاستقرار للمنطقة مرة أخرى.

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