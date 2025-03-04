حماس تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية

أعربت حركة حماس، فى بيان لها مساء اليوم، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن القمة العربية التى عقدت فى القاهرة، مؤكدة ترحيبها بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التى اعتمدتها القمة العربية.

حماس تثمن الموقف التاريخى للقمة العربية

وثمنت حركة حماس، الموقف العربي الرافض لمحاولة تهجير الشعب الفلسطينى، أو طمس قضيته الوطنية، وأعدته موقفا مشرفا ورسالة تاريخية، معتبرة أن عقد القمة العربية اليوم، يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي.

ودعت حماس، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والمضى قدما فى تنفيذ باقى مراحل الاتفاق المبرم عبر الوسطاء.

القمة العربية تعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

اعتماد القمة العربية الطارئة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والبيان الختامي-وفقا لنبأ عاجل منذ قليل

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي يرحب بقادة وضيوف القمة العربية الطارئة



ورحب الرئيس السيسي بالحضور وقال في كلمته أتوجه بداية، بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخى جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



السيسي، نرفض تهجير الفلسطنيين



إن الحرب الضروس على قطاع غزة، استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة، وسعت بقوة السلاح، إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخير أهل غزة، بين الفناء المحقق.. أو التهجير المفروض.. وهو الوضع الذى تتصدى له مصر، انطلاقا من موقفها التاريخى، الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه، وبقائه عليها عزيزا كريما.. حتى نرفع الظلم عنه، ولا نشارك فيه.

لقد أوهنت الممارسات اللاإنسانية، التى تعرض لها أهلنا فى فلسطين عزائم البعض.. إلا أننى كنت دائما، على يقين بثبات وبسالة الشعب الفلسطينى الأبى، الذى ضرب مثالا فى الصمود والتمسك بالأرض.. ستقف عنده الشعوب الحرة، بالتقدير والإعجاب.

وأقول لكم وبكل الصدق: "إن عزيمة الشعب الفلسطينى، وتمسكه بأرضه.. هو مثل فى الصمود، من أجل استعادة الحقوق".

وأضاف إننى أستذكر معكم، فى هذا الظرف الدقيق، أن مصر التى دشنت السلام، منذ ما يناهز خمسة عقود فى منطقتنا، وحرصت عليه، وصانت عهودها حياله.. لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، الذى يحمى المقدرات، ويصـون الأرض ويحفــظ السـيادة..

ولعل هذا ما ورد - بشكل لا يقبل التأويل - فى معاهدة السلام التى أبرمتها مصر عام ١٩٧٩.. وألزمت كل طرف، باحترام سيادة الآخر وسلامة أراضيه..

وبما يفرض التزاما قانونيا، بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم، كونه يمثل انتهاكا.. للالتزام باحترام قدسية الحدود الآمنة.

ومن منطلق حرصها، على الأمن والاستقرار الإقليميين، سعت مصر منذ اليوم الأول للحرب على غزة، إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، بالتعاون مع الأشقاء فى قطر، والأصدقاء فى الولايات المتحدة..

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