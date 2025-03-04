الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أعربت حركة حماس، فى بيان لها مساء اليوم، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن القمة العربية التى عقدت فى القاهرة، مؤكدة ترحيبها بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة التى اعتمدتها القمة العربية.

 

حماس تثمن الموقف التاريخى للقمة العربية 

وثمنت حركة حماس، الموقف العربي الرافض لمحاولة تهجير الشعب الفلسطينى، أو طمس قضيته الوطنية، وأعدته موقفا مشرفا ورسالة تاريخية، معتبرة أن عقد القمة العربية اليوم، يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي.

ودعت حماس، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للشروع فى مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والمضى قدما فى تنفيذ باقى مراحل الاتفاق المبرم عبر الوسطاء.

 

القمة العربية تعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

 اعتماد القمة العربية الطارئة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والبيان الختامي-وفقا لنبأ عاجل منذ قليل

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

السيسي يرحب بقادة وضيوف القمة العربية الطارئة
 

ورحب الرئيس السيسي بالحضور وقال في كلمته أتوجه بداية، بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخى جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 

السيسي، نرفض تهجير الفلسطنيين


إن الحرب الضروس على قطاع غزة، استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة، وسعت بقوة السلاح، إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخير أهل غزة، بين الفناء المحقق.. أو التهجير المفروض.. وهو الوضع الذى تتصدى له مصر، انطلاقا من موقفها التاريخى، الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى على أرضه، وبقائه عليها عزيزا كريما.. حتى نرفع الظلم عنه، ولا نشارك فيه.

لقد أوهنت الممارسات اللاإنسانية، التى تعرض لها أهلنا فى فلسطين عزائم البعض.. إلا أننى كنت دائما، على يقين بثبات وبسالة الشعب الفلسطينى الأبى، الذى ضرب مثالا فى الصمود والتمسك بالأرض.. ستقف عنده الشعوب الحرة، بالتقدير والإعجاب.

وأقول لكم وبكل الصدق:  "إن عزيمة الشعب الفلسطينى، وتمسكه بأرضه.. هو مثل فى الصمود، من أجل استعادة الحقوق".

وأضاف إننى أستذكر معكم، فى هذا الظرف الدقيق، أن مصر التى دشنت السلام، منذ ما يناهز خمسة عقود فى منطقتنا، وحرصت عليه، وصانت عهودها حياله.. لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل، الذى يحمى المقدرات، ويصـون الأرض ويحفــظ السـيادة..

ولعل هذا ما ورد - بشكل لا يقبل التأويل - فى معاهدة السلام التى أبرمتها مصر عام ١٩٧٩.. وألزمت كل طرف، باحترام سيادة الآخر وسلامة أراضيه..  

وبما يفرض التزاما قانونيا، بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم، كونه يمثل انتهاكا.. للالتزام باحترام قدسية الحدود الآمنة.

ومن منطلق حرصها، على الأمن والاستقرار الإقليميين، سعت مصر منذ اليوم الأول للحرب على غزة، إلى التوصل لوقف لإطلاق النار، بالتعاون مع الأشقاء فى قطر، والأصدقاء فى الولايات المتحدة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القمة العربية اعادة اعمار غزة إعمار غزة غزة البيان الختامي للقمة العربية حماس

مواد متعلقة

قمة فلسطين، السيسي يستعرض خطة مصر لإعمار غزة دون تهجير، ويدعو إلى اعتمادها وحشد الدعم الإقليمى والدولى لها، ويشدد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

تفاصيل خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير للفلسطينيين

السيسي: أطفال ونساء غزة ينتظرون استعادة الأمل فى السلام العادل والدائم
ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

عبد الله السعيد يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى إنبي

محمد رمضان يفاجئ طفل صينية الفول بهدية ثمينة (فيديو)

منوعات

المزيد

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

مصرع شخص وإصابة آخرين جراء فيضانات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 4-3-2025

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

حكم وضع الكريمات لترطيب البشرة والزيت للشعر أثناء الصيام

أمين مجمع البحوث الإسلامية يدعو إلى استثمار شهر رمضان في تصفية القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية