مدحت بركات يشيد بكلمة الرئيس السيسي التاريخية بالقمة العربية واعتماد خطة مصر لإعمار غزة

أشاد حزب أبناء مصر بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية في القمة العربية الطارئة، والتي عكست الموقف الحاسم لمصر إزاء محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مثمنًا القرارات الصادرة عن القمة التي استضافتها القاهرة أمس، وشارك فيها عدد كبير من القادة العرب.

وأعرب الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء عن تأييده لخطة مصر الخاصة بإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن الخطة المطروحة تقضي على السناريوهات المشبوهة لتهجير سكان قطاع غزة، وتؤكد الدور التاريخي لمصر في خدمة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وثمن حزب أبناء مصر موافقة كل الدول العربية على الخطة المصرية وتبنيها، مطالبًا بتوحيد الصف العربي خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي سيناريوهات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية عبر زيادة الحصار وسياسة التجويع التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين العزل.

وأوضح الحزب أن خطة إعادة الإعمار تضمنت ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر وكذلك ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بعيدا عن البلطجة وعدم احترام القانون من قبل إسرائيل

وشدد الحزب على أن القمة العربية الطارئة خرجت بالعديد من المكاسب لصالح القضية الفلسطينية، وأكدت على دور مصر الواضح والراسخ تجاه القضية على مدار التاريخ، مشيدًا بالبيان الختامي للقمة وتوافق الرؤى العربية على خطة الدولة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة.

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