الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مدحت بركات يشيد بكلمة الرئيس السيسي التاريخية بالقمة العربية واعتماد خطة مصر لإعمار غزة

مدحت بركات
مدحت بركات

أشاد حزب أبناء مصر بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية في القمة العربية الطارئة، والتي عكست الموقف الحاسم لمصر إزاء محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مثمنًا القرارات الصادرة عن القمة التي استضافتها القاهرة أمس، وشارك فيها عدد كبير من القادة العرب.

وأعرب الحزب فى بيان له اليوم الأربعاء عن تأييده لخطة مصر الخاصة بإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن الخطة المطروحة تقضي على السناريوهات المشبوهة لتهجير سكان قطاع غزة، وتؤكد الدور التاريخي لمصر في خدمة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وثمن حزب أبناء مصر موافقة كل الدول العربية على الخطة المصرية وتبنيها، مطالبًا بتوحيد الصف العربي خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي سيناريوهات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية عبر زيادة الحصار وسياسة التجويع التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين العزل.

وأوضح الحزب  أن خطة إعادة الإعمار تضمنت ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر وكذلك ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بعيدا عن البلطجة وعدم احترام القانون من قبل إسرائيل

وشدد الحزب على أن القمة العربية الطارئة خرجت بالعديد من المكاسب لصالح القضية الفلسطينية، وأكدت على دور مصر الواضح والراسخ تجاه القضية على مدار التاريخ، مشيدًا بالبيان الختامي للقمة وتوافق الرؤى العربية على خطة الدولة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب أبناء مصر مدحت بركات المهندس مدحت بركات مدحت بركات رجل الأعمال مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

الحكومة تقرر توحيد إجراءات تعيين المعلمين بين الأزهر ووزارة التعليم

13 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

منع التيك توكر سوزي الأردنية من السفر

العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء

ترتيب الدوري المصري قبل ختام المرحلة الأولى

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

منوعات

المزيد

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

فوائد الصمغ العربي، كنز طبيعي للصحة والجمال

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

آسر ياسين يحرر وصل أمانة بمليون جنيه لـ دياب في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف حكم الدين في قضية الفور كاستنج (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يوضح مراتب الولاية في القرآن (فيديو)

من هو أول من قسم المصحف إلى أجزاء وما حكمه؟

المزيد
الجريدة الرسمية