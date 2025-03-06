مسلسل إش إش، تعرف على خطة مي عمر للانتقام من محمد الشرنوبي

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقات السابقة من مسلسل إش إش تطورات كثيرة حيث وقعت إش إش (مي عمر) في شباك مختار (محمد الشرنوبي)، حيث خدعها وتزوجها بدون عقد وحينما طالبت بحقها أهانها.

لذا تخطط إش إش للانتقام من مختار، بطريقة غير مباشرة، فبعدما تأكدت أن زوج والدته رجل الجريتلي الذي يؤدي دوره ماجد المصري، هو الوحيد القادر على إهانته وإذلاله أمام الناس، تقرر التقرب منه بما يؤثر بالسلب على زوجته شادية (هالة صدقي) وابنها مختار، ويبدو من برومو العمل أن الأمور ستأخذ منحى غير متوقع، حيث يقع رجب في حب إش إش، كما يبدو أن مختار سيعود معتذرا له لكنها ستواجهه بالجملة التي أصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء العمل “ما بتجوزش راجل غلطت معاه” مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى الأحداث.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش حول محاولة إخلاص كابوريا مساعدة ابنتها إش إش، إذ اصطحبتها إلى شادية على أمل أن تجد عندها الحل للأزمة التي تواجهها، إلا أن شادية لم تتعاطف معهما، بل شمتت في مصيبتهما ورفضت تقديم أي مساعدة، حيث ظهرت الشماتة واضحة في عينيها وتصرفاتها.

وبعد فشلهما في الحصول على المساعدة، عادت إش إش مع والدتها إلى المنزل، حيث اجتمعت الأسرة وقررت تزويج إش إش من نصة، ظنًا منهم أن ذلك سيصلح الخطأ الذي وقعت فيه، غير أن إش إش رفضت الفكرة بشدة، مؤكدة أنها لا تفكر في الزواج حاليًا.

ومن جانبها، حاولت شقيقتها صفاء إقناعها بالحصول على المال من مختار كي لا تكون خرجت من هذه الأزمة دون مقابل، استجابت إش إش لاقتراح شقيقتها وذهبت برفقتها إلى مختار، لكنه رفض منحها أي مال، معلنًا أن العرض قد انتهى، واكتفى بإعطاء صفاء خمسة آلاف جنيه فقط.

وبينما كانت إش إش وصفاء تغادران محل مختار، لمحت إش إش رجب الجريتلي، فسطع بريق في عينيها، وبدا أنها قد خطرت لها خطة ما.

في الوقت ذاته، قرر نصة أن يأخذ حق إش إش بطريقته، فخطط للاعتداء على مختار بسكين دون الكشف عن هويته، أما بوشكاش، فقد أراد استغلال الوضع لصالحه، فتوجه إلى مختار وأوهمه بأنه نجح في تسوية الأمور مع إش إش، لكنه طلب مكافأة مالية لقاء ذلك.

وأخبره مختار أنه سيمنحه مكافأة، فأرسل مجموعة من البلطجية الذين اعتدوا على كل من في منزل بوشكاش، حيث تعرض كل من تيسير وإخلاص وصفاء للضرب.

وفي تلك الأثناء، كان نصة ينفذ خطته، فاقترب متخفيًا من مختار الذي كان يغسل سيارته برفقة لبنى، غير أن الأمور لم تسر كما خطط لها نصة، إذ بدلًا من طعن مختار في بطنه بالسكين، أخطأ وأصاب لبنى، أما إش إش، فقد توجهت مباشرة إلى محل رجب الجريتلي، بحثًا عنه، وهي تحمل في ذهنها فكرة لم تفصح عنها بعد.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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