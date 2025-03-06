الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

هشام نصر: مؤتمر الزمالك لتقويم الكرة المصرية، وخسرنا 6 نقاط بسبب التحكيم (صور)

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أنه تم إصدر بيانات عديدة بسبب أخطاء التحكيم، موضحا: "النادي يقبل الأخطاء، ولكن هناك فارق بين الأخطاء وبين التعمد.. وهناك على الأقل 6 نقاط ضاعت من الزمالك بسبب أخطاء التحكيم".

وعقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وقال هشام نصر: "المؤتمر ليس للاعتراض ولكنه للتقويم من أجل مصلحة كرة القدم ولتطوير المنظومة، وعندما اعترض الزمالك على عدم تكافؤ الفرص في الموسم الماضي فتم تلافي هذه الأخطاء وخاضت كل الفريق مبارياتها في نفس المواعيد".

 

وواصل هشام نصر: "الزمالك يريد أن يكون مستوى التحكيم عادلا لكل الفرق، وأن يحصل الفريق على حقه فقط، ومن حق مجلس الإدارة أن يدافع عن فريقه وحقوق الفريق، ونتمنى الاستجابة لمصلحة كرة القدم المصرية، والزمالك لا يتعرض لمجرد الاعتراض، ولكن النادي يتحدث من أجل المصلحة العامة، وإذا كان هناك انضباط ستكون الكرة المصرية في شكل أفضل".

ويعقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة.

وتواجد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، على رأس المؤتمر الصحفي المقام الآن داخل مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

 

الزمالك يستعين بخبير أجنبي لتحليل أخطاء حكام الدوري ضده ويعرضها للجمهور

قال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن الهدف من المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي اليوم لتوضيح الحقائق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي أن الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباريات الدوري، وحصل لاعبوه على أكبر عدد من البطاقات الملونة في المسابقة، في حين صور البعض أن الزمالك تمت مجاملته في بعض المباريات.

واستعرض النادي في مؤتمره اليوم تحليل للحكم الإنجليزي ديرموت  جلاجر لبعض الحالات في مباريات الزمالك والتي كشفت عن تعرض الفريق الأبيض للظلم التحكيمي في بعض المباريات.

وواصل أحمد سالم: ما تعرض له الزمالك في التحكيم لم يتعرض له أي نادي وتلاعب في تسريبات الفار، وهناك ضربات جزاء لم تحتسب للزمالك.
 

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا في المركز الإعلامي بالقلعة البيضاء للحديث عن كافة الأمور التي تخص قطاع الكرة، وترتيبات المرحلة المقبلة.

الزماك يستعد لمواجهة مودرت سبورت في كأس مصر

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

 

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