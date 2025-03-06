الخميس 06 مارس 2025
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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس تدريباته استعدادا لمواجهة مودرن سبورت غدا الجمعة في دور الـ ١٦ من مسابقة كأس مصر. 

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للقاء مودرن سبورت في كأس مصر.

موقف الزمالك من قرعة الدوري 

جاء هذا في الوقت الذي عبر فيه مسؤولو نادي الزمالك عن غضبهم الشديد بعد القرعة التي جرت لجدول الدوري المصري، حيث أظهرت القرعة أن الأهلي سيحصل على عدد أيام راحة أكبر من الزمالك قبل اللقاء المرتقب بين القطبين يوم الثلاثاء المقبل.

الزمالك سيخوض مباراة غدًا الجمعة ضد فريق مودرن سبورت في دور الـ 16 بكأس مصر، بينما سيحظى الأهلي براحة كاملة دون خوض أي مباراة قبل المواجهة الهامة مع الزمالك، هذا التفاوت في أيام الراحة أثار استياء جماهير الزمالك، الذين يرون أن ذلك قد يؤثر على فرص فريقهم في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القمة.

 

وأعلنت رابطة الأندية جدول المرحلة النهائية من منافسات الدوري الممتاز لتحديد بطل المسابقة في الموسم الحالي. 

 

جدول مباريات الزمالك في المرحلة النهائية في الدوري الممتاز 

وجاء جدول مباريات الزمالك في الجولات المتبقية على النحو التالي:

الزمالك × الأهلي ـ 11 مارس ـ 9:30 مساء

حرس الحدود × الزمالك ـ 13 ـ أبريل ـ 07:00 مساء

المصري × الزمالك ـ 1 مايو ـ 07:00 مساء

البنك الأهلي × الزمالك ـ 5 مايو ـ 07:00 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك ـ 9 مايو ـ 04:00 عصرًا

الزمالك × بيراميدز ـ 13 مايو ـ 07:00 مساء

بتروجت × الزمالك ـ 24 مايو ـ لم يتم تحديد موعده

الزمالك × فاركو ـ 1 يونيو ـ لم يتم تحديد موعده. 

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