ميدو وهشام نصر يحضران المؤتمر الصحفي للزمالك (صور)

تواجد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، على رأس المؤتمر الصحفي المقام الآن داخل مقر القلعة البيضاء في ميت عقبة.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا في المركز الإعلامي بالقلعة البيضاء للحديث عن كافة الأمور التي تخص قطاع الكرة، وترتيبات المرحلة المقبلة.

ويحضر المؤتمر الصحفى بعض أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط، فى وجود الصحفيين والإعلاميين للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة.

الزماك يستعد لمواجهة مودرت سبورت في كأس مصر

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها الجمعة المقبل في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ورفض البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على فريق إنبي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة دوري NILE.

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