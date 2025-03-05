7 توجيهات لمحافظ الوادي الجديد خلال الإفطار الرمضاني وأهالي قرية بورسعيد بالخارجة

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أهالي قرية بور سعيد الإفطار الرمضاني، في تقليدٍ سنوي لمشاركة المواطنين الأجواء الرمضانية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية.

وعقد محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مع أهالي القرية عقب الإفطار؛ لبحث مطالبهم وحلها مُوجهًا بما يلي:

▪️تمهيد طريق بئر جناح ٣، وتخفيض سعر متر الأرض بزوائد التنظيم إلى ١٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه تيسيرًا على الأهالي.

▪️دراسة إمكانية فتح فصول ثانوية عامة بالقرية بحسب عدد الطلاب.

▪️تدبير عدد ٥٠ كشاف إنارة لتركيبها بقرية صنعاء.

▪️شراء موتور لبئر الري المتوقف بجناح مناصفة بين المحافظة والأهالي.

▪️سرعة إنهاء دار المناسبات لدخوله الخدمة، وإنهاء إجراءات تشغيل مخبز القرية بالتنسيق مع وزارة التموين.

▪️دراسة إمكانية توسعة حظائر الماشية عن المعمول به حاليًّا ٢٠٠ م بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

▪️قيام سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالعمل بالقرية يوم بالأسبوع تيسيرًا على المواطنين.

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