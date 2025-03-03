الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

قرار جديد من النيابة في مشاجرة بالأسلحة النارية ومصرع 4 أشخاص بالفيوم

قرار جديد من النيابة
قرار جديد من النيابة في مشاجرة بالأسلحة النارية

 

قررت النيابة العامة بالفيوم، التصريح بدفن 4 متوفين من ضحايا الاشتباكات التي نشبت بين عائلتين في أول أيام شهر رمضان.

وسيجرى تشييع جثامين الضحايا، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع تجدد الاشتباكات بين الجانبين.

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الامن المركزي يفرض حصارا علي قرية الموالك بعد مشاجرة عائلتين.. الحصيلة 4 جثث 

 

وفرض قوات الأمن المركزي، حصار علي قرية الموالك التابعة لمركز أطسا بعد مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين.
 

ارتفع عدد ضحايا مشاجرة بالأسلحة النارية، فى قرية الموالك التابعة لمركز اطسا، بمحافظه الفيوم، إلى 4 أشخاص بعد مصرع مسن بطلق ناري وذبح نجله، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، فيما أصيب آخران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة أطسا يفيد بورود  إخطار يفيد بمقتل مسن بطلق ناري، ومقتل نجله ذبحا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية الموالك

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزي للسيطرة على الموقف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة. 


ويقوم رجال الشرطة بضبط طرفي المشاجرة والفصل بين العائلتين لمنع تجدد الاشتباكات. 
 

وكشفت  التحريات المبدئية ؛ أن خلافات قديمة بين العائلتين بسبب قطعة أرض منذ 6 أشهر، سبب الاشتباكات، وبعد عقد جلسة عرفية تم إنهاء الخصومة بين العائلتين، بعد الحكم باستبعاد أحد أبناء إحدى العائلتين من دخول القريه لمدة 6 أشهر.

وتبين أن تجديد الاشتباكات التي وقعت بين أفراد من العائلتين كانت نتيجة عودة الشاب إلى القرية لقضاء أول أيام شهر رمضان المبارك وسط أسرته، وبعد علم أفراد العائلة الثانية تطورت الأحداث وتجددت الاشتباكات بين العائلتين، وتم تبادل إطلاق النيران بين العائلتين قبل أذان المغرب، مما أسفر عن وفاة كل من: "سالم. ع" 55 عاما، ونجله "نصرالله سالم" 17 سنة، من عائله غريبيل، ومقتل "مبارك. ع"، ونجل شقيقه "عمران.ف. ع" من عائله السلعة، وإصابة اثنين بينهم سيدة، مما أداء توقفت الحياة بالكامل فى القرية، قبل أن تنتقل الأجهزة الأمنية، وعدد من القيادات الأمنية إلى موقع الأحداث للسيطرة عليها.

وتمكنت قوات الشرطة، من ضبط عدد من المتهمين من العائلتين وبحوزتهم أسلحة نارية، وفرض كردون أمنى حول القرية تحسبا لتجدد الاشتباكات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إجراءات أمنية أطسا الأمن المركزى

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