الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شكك في فهمه للتاريخ، إقالة كبير دبلوماسيي نيوزيلندا في بريطانيا بسبب ترامب

فيل جوف، فيتو
فيل جوف، فيتو

أقالت نيوزيلندا كبير مبعوثيها لدى المملكة المتحدة بسبب تصريحات اعتبرت انتقادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في لندن هذا الأسبوع.

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، اليوم الخميس، أن كبير مبعوثي نيوزيلندا لدى المملكة المتحدة فقد منصبه بسبب تصريحات أدلى بها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في لندن هذا الأسبوع.

وأدلى فيل جوف المفوض السامي لنيوزيلندا في بريطانيا بتعليقات في منتدى في لندن يوم الثلاثاء وبدا وكأنه يشكك في فهم ترامب للتاريخ، حيث قارن بين محاولات الرئيس لتحسين العلاقات مع روسيا وأفعال زعيم بريطانيا في زمن الحرب ونستون تشرشل، الذي حارب ألمانيا النازية.

وجاءت تصريحات فيل جوف، خلال حدث نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن يوم الثلاثاء.

وخلال الفعالية، طرح جوف سؤالًا على وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونين، مستشهدًا بخطاب شهير للزعيم البريطاني ونستون تشرشل عام 1938، عندما كان عضوا في حكومة رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين.

وكان تشرشل قد انتقد في خطابه توقيع بريطانيا على اتفاقية ميونخ مع أدولف هتلر، والتي سمحت لألمانيا بضم جزء من تشيكوسلوفاكيا. ونقل جوف عن تشرشل قوله لـ تشامبرلين: "كان أمامك خيار بين الحرب والعار. اخترت العار، ومع ذلك ستحصل على الحرب".

ثم سأل جوف الوزيرة الفنلندية: "الرئيس ترامب أعاد تمثال تشرشل إلى المكتب البيضاوي. لكن برأيك، هل يفهم حقا التاريخ؟".

وردًّا على أسئلة الصحفيين، قال وزير الخارجية ونستون بيترز إن تصريحات جوف كانت "مخيبة للآمال" وجعلت منصبه غير قابل للاستمرار.

وشغل جوف سابقًا منصب وزير الخارجية والمشرع في حزب العمال من يسار الوسط، وتم تعيينه سفيرا لدى المملكة المتحدة في عام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز كبير مبعوثي نيوزيلندا لدى المملكة المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس دونالد ترامب ونستون تشرشل بريطانيا في زمن الحرب المكتب البيضاوي المفوض السامي لنيوزيلندا في بريطانيا فيل جوف
ads

الأكثر قراءة

كولر يجتمع مع جهازه المعاون اليوم لبحث جدول بيان الفجر

أسعار الذهب اليوم الخميس 6 مارس 2025 بالصاغة، سعر عيار 21 الآن بعد الارتفاع

تحذير عاجل من الأرصاد لهذه المحافظات: أمطار رعدية تزحف وسيول خلال ساعات

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع يضرب 10 أصناف وانخفاض كبير في السبيط وقشر البياض

صفر بامتياز، أرقام سلبية غير مسبوقة لمحمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

القبض على مرتكب مجزرة صلاة التراويح في بلدة حيالين بحماة السورية (صور)

جدول مباريات بيراميدز حتى نهاية الدوري

أبرزها القمة، مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

منوعات

المزيد

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الشمس بالنشاط الزلزالي على الأرض

فضيحة القرن، مقاتل يستعين بـ"توأمه" للفوز ببطولة عالمية لفنون القتال ووشم يكشفه (صور)

مناوشات زوجية بين ملك وملكة بريطانيا أثناء مشاركتهما فى تحضير إفطار رمضان

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعتا التتويج والهبوط بالدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية