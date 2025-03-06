شكك في فهمه للتاريخ، إقالة كبير دبلوماسيي نيوزيلندا في بريطانيا بسبب ترامب

أقالت نيوزيلندا كبير مبعوثيها لدى المملكة المتحدة بسبب تصريحات اعتبرت انتقادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في لندن هذا الأسبوع.

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، اليوم الخميس، أن كبير مبعوثي نيوزيلندا لدى المملكة المتحدة فقد منصبه بسبب تصريحات أدلى بها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في لندن هذا الأسبوع.

وأدلى فيل جوف المفوض السامي لنيوزيلندا في بريطانيا بتعليقات في منتدى في لندن يوم الثلاثاء وبدا وكأنه يشكك في فهم ترامب للتاريخ، حيث قارن بين محاولات الرئيس لتحسين العلاقات مع روسيا وأفعال زعيم بريطانيا في زمن الحرب ونستون تشرشل، الذي حارب ألمانيا النازية.

وجاءت تصريحات فيل جوف، خلال حدث نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن يوم الثلاثاء.

وخلال الفعالية، طرح جوف سؤالًا على وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونين، مستشهدًا بخطاب شهير للزعيم البريطاني ونستون تشرشل عام 1938، عندما كان عضوا في حكومة رئيس الوزراء نيفيل تشامبرلين.

وكان تشرشل قد انتقد في خطابه توقيع بريطانيا على اتفاقية ميونخ مع أدولف هتلر، والتي سمحت لألمانيا بضم جزء من تشيكوسلوفاكيا. ونقل جوف عن تشرشل قوله لـ تشامبرلين: "كان أمامك خيار بين الحرب والعار. اخترت العار، ومع ذلك ستحصل على الحرب".

ثم سأل جوف الوزيرة الفنلندية: "الرئيس ترامب أعاد تمثال تشرشل إلى المكتب البيضاوي. لكن برأيك، هل يفهم حقا التاريخ؟".

وردًّا على أسئلة الصحفيين، قال وزير الخارجية ونستون بيترز إن تصريحات جوف كانت "مخيبة للآمال" وجعلت منصبه غير قابل للاستمرار.

وشغل جوف سابقًا منصب وزير الخارجية والمشرع في حزب العمال من يسار الوسط، وتم تعيينه سفيرا لدى المملكة المتحدة في عام 2023.

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