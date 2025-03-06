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المؤبد لـ 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارة من شخص بالإكراه في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، الحكم على 4 عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهم بسرقة سيارة من شخص بالإكراه بالطريق العام، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

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أمر الإحالة في اتهام عاطلين بالسرقة بالإكراه بالقليوبية 

 صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.


البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية  "بسام س ب ع" و"محمد م س ح" 30 سنه و"محمود م م ا" 32 سنة لأنهم في ليلة 2024/8/16 بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / خلف محمود محمد خلف - وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن جابوا الطرقات بحثا عن فريستهم فما أن أبصروا المجني عليه مستقلا سيارته حتي استوقفوه بالقوة وتكالبوا عليه محرزين الأسلحة نارية " مسدس - بنادق آلية - بنادق خرطوش" اعدوها سلفا لهذا الغرض وما أن تمكنوا منه حتى قام الأول بالتعدي عليه بالضرب بمقبض سلاحه فإعدموا بذلك مقاومته وبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة سيارته ومتعلقاته الشخصية فيما تواجد باقي المتهمين للشد من أزره لتأمين فراره بالمسروقات.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششحن (فرد خرطوش) على النحو المبين بالتحقيقات

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا بالذات والواسطة بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششحن (مسدس) على النحو المبين بالتحقيقات

وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا بالذات والواسطة سلاحا ناريًا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص في حيازتها او احرازها.

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