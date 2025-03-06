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رياضة

الجيش الملكي يخطر بيراميدز بموعد ومكان مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 تلقى نادي بيراميدز إخطارا من نظيره نادي الجيش الملكي المغربي، بتحديد مدينة مكناس لاستضافة مباراة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا 

 وأكد النادي المغربي على إقامة مباراة الإياب بين الفريقين يوم ٨ أبريل المقبل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإقامة اللقاء هناك، بعدما استضافت مدينة الجديدة مباريات الأدوار الأولى، في ظل غلق ملعب مولاي عبد الله بالرباط لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

موعد مباراه الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكي 

وفي المقابل حدد نادي بيراميدز في المقابل التاسعة من مساء يوم ١ أبريل المقبل، موعدا لمباراة الذهاب على استاد الدفاع الجوي.

 

وأسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ملاقاة نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

 

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الملكي

 تُعد تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، لكنهما سبق أن التقيا في مواجهتين فقط بدور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2  مع الجيش الملكي في الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي
وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب.

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