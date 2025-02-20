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موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

اسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عن ملافاة نادي بيراميدز نظيره الجيش الملكي المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي المغربي بمباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا أحد يومي 1 و2، فيما تقام مواجهة الإياب احد يومي 8 و9 أبريل 2025،

واقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الان، قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2024-2025 بالعاصمة القطرية الدوحة 

وتأهل بيراميدز إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

وشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

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