قبل اصطدام القطار بها، سحب سيارة نقل بعد تعطلها على مزلقان الشعبية بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح اليوم، واقعة كادت أن تتحول إلى كارثة محققة، حيث تعطلت سيارة نقل ثقيل أعلى مزلقان "الشعبية" بالتزامن مع اقتراب أحد القطارات القادمة، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين المتواجدين في محيط المزلقان.

وبفضل يقظة العاملين بالمزلقان وسرعة استجابتهم، تم إبلاغ الجهات المعنية على الفور، ونجح المسؤولون في إيقاف حركة القطارات مؤقتًا لحين سحب السيارة المعطلة من على القضبان، وسط تعاون الأهالي الذين سارعوا للمساعدة في إخلاء الطريق.

وأكد شهود عيان أن العناية الإلهية وحدها حالت دون وقوع تصادم كان من الممكن أن يسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مشيرين إلى أن تضافر جهود العاملين بالسكك الحديدية والأجهزة التنفيذية والأمنية بـ محافظة الغربية ساهم في احتواء الموقف سريعًا.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية عن استئناف حركة القطارات بعد إزالة العوائق، مع فتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب تعطل السيارة على المزلقان، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

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