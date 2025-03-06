أحكام الصيام، ما حكم سماع الأغانى والموسيقى فى شهر رمضان؟

أحكام الصيام في رمضان، جعل الله صيام رمضان سببًا في نيل مغفرته سبحانه؛ وشهر رمضان فرصة لا تعوض، حيث تصفد فيه الشياطين وتتهيأ الأجواء للعبادة والتقرب إلى الله، داعيًا إلى تأجيل كل ما يشغل عن العبادة إلى ما بعد الشهر الكريم، حتى يستفيد المسلم من هذه الأيام المباركة بأقصى قدر ممكن. قال سيدنا رسول الله ﷺ: «وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [متفق عليه].

وهناك جملة من الخصائص التي تضمنت الدلالة على مكانة الصوم وأهميته وأحكامه، وأيضًا يوجد شروط لصحة الصيام، وهي إما عامة لجميع أنواع الصوم، أو خاصة في بعض أنواعه، فالتفضيل بالخصوصية هو مزيد من الخصائص لبعض أنواع الصوم، ومنها: صوم شهر رمضان، فيختص بكونه فرضًا بمعنى: أن العبادة المفروضة أفضل من النفل، والتقرب إلى الله بما فرض أفضل رتبة من التقرب بالنوافل، ومع حلول شهر رمضان المعظم، يتساءل كثير من الناس عن حكم سماع الأغاني والموسيقى.

دار الإفتاء توضح حكم سماع الأغانى

أكدت دار الإفتاء أن الأغاني والموسيقى منها ما هو مباحٌ سماعُه، ومنها ما هو مُحَرّم؛ وذلك لأنَّ الغناء كلامٌ حسنه حسنٌ وقبيحُهُ قبيحٌ، وجاء ذلك في الرد على سؤال يقول فيه صاحبه: "هل يجوز سماع الأغاني لمجرد التسلية، أو لمجرد الاستئناس بوجود صوت بسيط بجانبي وأنا أذاكر أو أقوم بترتيب المنزل -وذلك كله يكون من دون التأثر بها-؟".

حكم سماع الأغانى في شهر رمضان

فالموسيقى والغناء المباح ما كان دينيًّا أو وطنيًّا أو كان إظهارًا للسرور والفرح في الأعياد والمناسبات، مع مراعاة عدم اختلاط الرجال بالنساء، وأن تكون الأغاني خاليةً من الفحش والفجور، وألا تشتمل على مُحَرَّم؛ كالخمر والخلاعة، وألا يكون مُحرّكًا للغرائز أو مثيرًا للشهوات، وأن تكون المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفةً وشريفةً.

أمَّا الموسيقى والأغاني المحرمة: فهي التي تلهي عن ذكر الله تعالى وتتضمن أشياء منكرة ومحظورة، مثل أن تكون باعثة على تحريك الغرائز والشهوات، ويختلط فيها الرجال بالنساء، أو يكون صوت المُغَنّي فيه تخنّث وتكسر وإثارة للفتن، وتسعى إلى تدمير الحياء والأخلاق.

ولكن في شهر رمضان، الذي وصفه الله بأنه "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"، من الأفضل للمسلم أن ينشغل بالطاعات والعبادات، وألا يطغى الاستماع للأغاني على استزادته من البر، وتلاوة القرآن، والأعمال الصالحة.

حكم سماع الأغاني في نهار رمضان

وردًّا على سؤال عن حكم سماع الأغاني في نهار رمضان شدد مفتي الجمهورية على أنه لا ينبغي للمسلم أن يضيِّع وقته في المباحات، مؤكدًا أهمية استغلال وقت الصيام في الطاعة والعبادة، وأن المسلم أثناء الصيام ليس لديه رفاهية تضييع الوقت.

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