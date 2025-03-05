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دين ودنيا

ما حكم الصيام مع وجود مرض مزمن يتطلب أدوية بانتظام؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

الشيخ السيد عرفة،
الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

مع دخول شهر رمضان المبارك يتساءل العديد من المسلمين عن أحكام الصيام في شهر رمضان للمريض الذي يتطلب منه أخذ الأدوية بانتظام مثل مريض السكر وغيره.

من جانبه قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم- علمنا أن الصيام فرض من الله على المستطيعين القادرين الخالين من الأمراض.

الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام مع وجود مرض مزمن

وأضاف الشيخ "عرفة " لـ “فيتو” أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام ولم يكلفنا فوق طاقتنا، وقال الله سبحانه وتعالى فى آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.

وأشار الى أن البديل عن الصيام للحفاظ على صحة المريض هو الكفارة  وهي إطعام كل يوم مسكين.

 

 

دار الإفتاء توضح حكم إفطار مريض السكر في شهر رمضان

 أوضحت دار الإفتاء أنه يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 183-184].
فقد أباح الله للمريض الفطر في رمضان، ويُعدُّ هذا من الأعذار المبيحة للفطر، فإذا كان المريض يخاف على نفسه المرض أو إرجاء البرء من هذا المرض جاز له الفطر، ومريض السكر ما دام يعاني من الصيام مع وجود هذا المرض اللعين، وما دام يخاف على نفسه من الصيام وقد نصحه الأطباء بعدم الصيام؛ جاز له الفطر، وعليه القضاء عندما يزيل الله عنه المرض ولو في آخر حياته.
 

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