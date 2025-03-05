ما حكم سماع الأغاني في رمضان؟، الإفتاء تحسم الأمر (فيديو)

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الغناء أنه كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن في شهر رمضان، الذي وصفه الله بأنه "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"، من الأفضل للمسلم أن ينشغل بالطاعات والعبادات، وألا يطغى الاستماع للأغاني على استزادته من البر، وتلاوة القرآن، والأعمال الصالحة.

أمين الفتوى: رمضان فرصة لا تعوض

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن رمضان فرصة لا تعوض، حيث تصفد فيه الشياطين وتتهيأ الأجواء للعبادة والتقرب إلى الله، داعيًا إلى تأجيل كل ما يشغل عن العبادة إلى ما بعد الشهر الكريم، حتى يستفيد المسلم من هذه الأيام المباركة بأقصى قدر ممكن.

أمين الفتوى: روحانيات رمضان في المساجد، وتلاوات القرآن تخلق أجواء من الطمأنينة

وأشار إلى أن روحانيات رمضان في المساجد، وتلاوات القرآن، والابتهالات، تخلق أجواء من الطمأنينة، تجعل المسلم أكثر رغبة في استغلال الشهر في التقرب إلى الله، مستشهدا بحديث النبي ﷺ الذي كان إذا دخلت العشر الأواخر "شد مئزره، وأيقظ أهله، وأحيا ليله"، موضحًا أن الرسول ﷺ كان يترك ملذات الدنيا ليتفرغ لعبادة الله.

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