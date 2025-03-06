الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

حبس متهمين بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بمدينة الأقصر

حبس متهمين اثنين
حبس متهمين اثنين بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بجلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والاتجار بها بمدينة الأقصر.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن الأقصر، أن عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت، يمارسان نشاطًا إجراميًا يتمثل في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والاتجار بها. 

وتم استهدافهما بعد تقنين الإجراءات الأمنية، حيث تم ضبطهما داخل دائرة المركز، وعثر بحوزتهما على كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الشابو، 12 قطعة سلاح ناري، تشمل بندقية آلية، بندقية خرطوش، 9 فرد محلي، مسدس، 2 خزينة بندقية آلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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النيابة العامة مدينة الأقصر قطاع الأمن العام

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