الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية تطارد لصوص الدقيق المدعم وتضبط 9 أطنان مهربة خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

  حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 9 أطنان  دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

ضبط سيدة بصحبتها طفلين لاستغلالهما في أعمال التسول بطريق السويس

ضبط 4 سيدات حاولن تهريب كمية من المواد المخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدى

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز الجرائم التموينية

مواد متعلقة

ضبط 4 سيدات حاولن تهريب كمية من المواد المخدرة بنفق الشهيد أحمد حمدى

القبض على صاحب شركة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بالجيزة

ضبط سيدة بصحبتها طفلين لاستغلالهما في أعمال التسول بطريق السويس

تحرير 971 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

وزير الداخلية يأذن لـ 42 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

بالأسماء، 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة في ثالث أيام رمضان

ضبط 24 بلطجي وهارب من المراقبة و399 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

أول تعليق من حماس على عملية حيفا

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

أول تعليق من الخارجية الصينية على مشادات ترامب وزيلينسكي

منوعات

المزيد

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة سفوان بين خروج الرسول للقتال وهروب المشركين

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية