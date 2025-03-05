الأربعاء 05 مارس 2025
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تعاون بين الكهرباء والأوقاف لترشيد الاستهلاك بالمساجد وتركيب عدادات مسبقة الدفع

التعاون المشترك بين
التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والكهرباء، فيتو

شهد الدكتور محمود عصمت -وزير الكهرباء- والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الكهرباء " و"الأوقاف" لتحديد الآليات الخاصة بتركيب العدادات الجديدة وإحلال واستبدال الموجودة في المساجد والزوايا والمباني والمنشآت وملحقاتها التابعة لوزارة الأوقاف في جميع المحافظات، وذلك ضمن جهود الوزارتين لحوكمة استهلاك الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع ومنع الهدر، وخفض الفقد وترشيد الاستهلاك في دور العبادة والمباني الخدمية التابعة للأوقاف.

تعاون بين "الكهرباء" و"الأوقاف لترشيد الاستهلاك بالمساجد والمباني الخدمية وتركيب عدادات مسبقة الدفع 

 

 

التعاون والعمل المشترك بين شركات توزيع الكهرباء ومديريات الأوقاف 

يشمل البروتوكول تحديد أطر التعاون والعمل المشترك بين شركات توزيع الكهرباء ومديريات الأوقاف بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدقيق استهلاك الكهرباء، وتركيب العدادات المسبقة الدفع، وسداد مستحقات المقايسات الخاصة بتوصيل التيار، وكذلك العمل على حصر المساجد والزوايا والمباني الملحقة التي تحتاج إلى تركيب عداد كهرباء، والمنشآت التي تعمل بعدادات ميكانيكية، وكذلك التي بها عدادات معطلة، وذلك ضمن خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة ومنع التعدي على التيار الكهربائي، والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

قام بالتوقيع عن وزارة الكهرباء المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعن وزارة الأوقاف اللواء أحمد سمير، الوكيل الدائم للوزارة.

من جانبه، أشاد وزير الكهرباء بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة الأوقاف، لا سيما في الإجراءات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد والمباني الخدمية وغيرها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرفع الوعي لدى المواطنين ونشر ثقافة المشاركة الإيجابية في معظم القضايا، ومن بينها الإجراءات الخاصة بالتصدي لحالات التعدي على التيار الكهربائي، وخفض الفقد التجاري.

خطة التحول الرقمي وحكومة منظومة العدادات

 وأكد استمرار العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة في إطار خطة التحول الرقمي وحكومة منظومة العدادات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الارتقاء بمنظومة التحكمات الآلية لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على الاستجابة للتحديات المختلفة، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.

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